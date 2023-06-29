Преступная группа опробовала новую схему

В Екатеринбурге перед судом предстанут члены преступной группы, которые с помощью «фирм-однодневок» помогали реальным компаниям обналичивать средства. По данным источника “Ъ-Урал”, их также обвиняют в продаже через Telegram банковских карт, покупателями которых становились лица, занимающиеся незаконной банковской деятельностью или оборотом наркотиков. В данном деле использовалась ранее не применявшаяся в России преступная схема: организаторы группы нанимали людей, которым делали поддельные иностранные паспорта и миграционные карты, из-за чего банки не могли понять, что документы ненастоящие.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовные дела в отношении преступной группы были возбуждены в конце 2021 года. По данным источника «Ъ-Урал» в силовых структурах региона, в декабре начались обыски и обследования, а впоследствии фигурантов отпустили под подписку о невыезде. Членам группы инкриминируют несколько эпизодов незаконной банковской деятельности и незаконного образования юридических лиц (ч.2 ст.172 УК РФ и ч.2 ст.1731 УК РФ), а также неправомерный оборот средств платежей (ч.1 ст.187 УК РФ). Расследованием дел параллельно занимались различные силовые ведомства, однако, по данным источника, впоследствии их могут объединить.

Расследованием дела по ч.2 ст.172 УК РФ и ч.2 ст.1731 УК РФ занималось УФСБ по Свердловской области. По данным собеседника «Ъ-Урал», в январе 2021 года Андрей Б. организовал преступную группу, в которую вошли еще шесть человек, включая двух ранее судимых за разбой мужчин, а также сотрудницу «Альфа-Банка» Александру Б.

Преступную деятельность они осуществляли на территории Свердловской, Курганской и Челябинской областей, а также Москвы.

По данным следствия, организаторы находили людей, готовых регистрировать на себя «фирмы-однодневки», которые впоследствии передавали под контроль преступной группе. Сотрудница «Альфа-Банка» способствовала открытию банковских счетов для этих фирм. Так было создано порядка 300 юридических лиц, использовавших для помощи реально действующему бизнесу, которому нужно было обналичить средства. «Заказчики» переводили деньги «фирмам-однодневкам» по выдуманным договорам. Затем средства неоднократно «перегонялись» между подконтрольными группой компаниями, чтобы не вызвать подозрения налоговых органов и силовиков.

Впоследствии, по информации источника «Ъ-Урал», «однодневки» заключали договор об оказании услуг либо договор займа с подставными физическими лицами. Предмет договора всегда был разный и зависел от того, чем «по документам» занималась фирма: поставкой товаров, оказанием услуг, купле-продажей и т.д. Далее физлицо обращалось к нотариусу, заявляя, что его обязательства по договору выполнены в полном объеме, однако денежные средства в установленный договором срок от юрлица не поступили.

Нотариусами составлялись исполнительные надписи, на основании которых даже с заблокированных банковских счетов «фирм-однодневок» списывались средства в пользу физлиц. Источник отметил, что нотариусы стали еще одним механизмом, чтобы проводить финансовые операции, не привлекая внимание силовых структур, однако они не были включены в преступную схему и не знали, что договоры были сфабрикованы.

После того как физлица получали деньги «фирм-однодневок», они переводили их на несколько счетов других номинальных лиц, а затем небольшими суммами обналичивали через банкоматы. По итогу «компаниям-заказчикам» передавали итоговую сумму с учетом полученного преступной группой процента за оказанную услугу. В результате участники группы извлекли преступный доход на сумму более 12 млн руб.

Второе уголовное дело (по ч.1 ст.187 УК РФ) связано с новой для российской правоохранительной системы схемой неправомерного оборота платежных средств.

По данным собеседника «Ъ-Урал», участники преступной группы находили граждан России, которые за вознаграждение были готовы стать номинальными лицами для открытия банковских счетов. Им изготавливали поддельные иностранные паспорта и миграционные карты, после чего они получали дебетовую карту, которую передавали организаторам группы.

Всего, по данным силовиков, по подложным паспортам были получены более 300 карт, выпущенных в ПАО «Сбербанк России», АО «Почта Банк», АО «Альфа-Банк». Банковские карты продавали в Telegram-каналах, спрос на которые обеспечивают лица, которые ведут незаконную банковскую деятельность или занимаются незаконным оборотом наркотиков.

Собеседник «Ъ-Урал» пояснил, что сотрудники банков при открытии банковских счетов российским гражданам пользуются программными комплексами, позволяющими проверить подлинность паспорта по его номеру. Однако в случае открытия счета на иностранного гражданина, банки не имеют возможности гарантированно удостовериться в подлинности паспорта.

«Кроме того, сотрудники отделов продаж кредитных учреждений, вследствие необходимости выполнения плановых показателей по открытию банковских счетов, зачастую готовы открыть счет даже при наличии сомнений в подлинности документов и не заинтересованы в выявлении возможных фактов противоправной деятельности»,— пояснил он.

Дело преступной группы начнет рассматривать Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

Илья Смирнов