С начала года на Ставрополье ФССП взыскала с нетрезвых водителей 9,5 млн рублей

Судебные приставы Ставропольского края с начала 2025 года взыскали свыше 9,5 млн рублей с автомобилистов, задержанных за рулем в состоянии опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На исполнении у сотрудников службы находилось около 3 тыс. дел о взыскании штрафов. К нарушителям применяли различные меры воздействия: примерно 2 тыс. должников запретили пересекать границу России, а у 1,2 тыс. человек производили удержание средств из заработка для погашения задолженности.

За первый квартал текущего года в отношении 509 автомобилистов, уклоняющихся от исполнения наказания, возбудили административные дела. Водителям-нарушителям за неуплату штрафа грозит увеличение суммы взыскания вдвое, административный арест сроком до 15 суток или обязательные работы продолжительностью до 50 часов.

Николай Аксенов