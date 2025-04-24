Школьная столовая Новороссийска представит Кубань на Всероссийском конкурсе

Столовая новороссийской школы №11 стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса в номинации «Лучшая столовая городской школы — 2025». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Теперь новороссийцы будут представлять Краснодарский край на федеральном уровне. В следующем году региональный этап конкурса пройдет на базе школы №11 в городе-герое»,— написал господин Кравченко.

Участники защитили выставочный стол «Пасха», выполнили конкурсное задание «Безопасный пищеблок», представили тематический стол «Школьное питание 3.0». Также новороссийские финалисты разработали стратегию развития школьной столовой.

Алена Воробьева