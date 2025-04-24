В Кушве выявили загрязняющие воздух выбросы от керамзитового завода

В Свердловской области Росприроднадзор зафиксировал нарушения в работе Кушвинского керамзитового завода в сфере экологии, сообщили в ведомстве. Специалисты организовали проверку после жалоб жителей Кушвы на качество воздуха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе внеплановой проверки сотрудники Росприроднадзора установили, что на газоочистном оборудовании компании эффективность очистки выбросов ниже нормативов, указанных в технической документации завода. Предприятию предписали устранить нарушения, кроме того, должностных лиц привлекли к административной ответственности.

Напомним, в Свердловской области на территории Красноуральска два дня подряд, 21-22 апреля, фиксировали значительное превышение уровня диоксида серы в воздухе. Среднесуточная концентрация диоксида серы превысила норму в 1,8 раза, а максимальная разовая концентрация была в 5,2 раза выше допустимого значения.

Ирина Пичурина