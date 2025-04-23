В Красноуральске наблюдается превышение нормы диоксида серы в воздухе

В Свердловской области на территории Красноуральска два дня подряд зафиксировано значительное превышение уровня диоксида серы в воздухе, сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Среднесуточная концентрация диоксида серы за 21-22 апреля превысила норму в 1,8 раза, а максимальная разовая концентрация была в 5,2 раза выше допустимого значения. Данные собирались на ул. 7 Ноября.

При этом уровень других загрязняющих веществ, таких как оксиды азота, сероводород и угарный газ, остался в пределах безопасных значений. В других городах Свердловской области превышения пределов не фиксируется.

Напомним, по данным Минприроды на начало апреля, Екатеринбург и более десяти муниципалитетов Свердловской области отнесены к территориям с неблагополучной экологической обстановкой. Наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха зафиксирован также в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Каменске-Уральском и Первоуральске.

Ирина Пичурина