В Красноуральске наблюдается превышение нормы диоксида серы в воздухе
В Свердловской области на территории Красноуральска два дня подряд зафиксировано значительное превышение уровня диоксида серы в воздухе, сообщило министерство природных ресурсов и экологии региона.
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
Среднесуточная концентрация диоксида серы за 21-22 апреля превысила норму в 1,8 раза, а максимальная разовая концентрация была в 5,2 раза выше допустимого значения. Данные собирались на ул. 7 Ноября.
При этом уровень других загрязняющих веществ, таких как оксиды азота, сероводород и угарный газ, остался в пределах безопасных значений. В других городах Свердловской области превышения пределов не фиксируется.
Напомним, по данным Минприроды на начало апреля, Екатеринбург и более десяти муниципалитетов Свердловской области отнесены к территориям с неблагополучной экологической обстановкой. Наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха зафиксирован также в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Каменске-Уральском и Первоуральске.