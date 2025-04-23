Полиция задержала жительницу Мурино, метнувшую бутылку в голову сопернице

Полиция задержала 23-летнюю жительницу Мурино, которую подозревают в жестоком избиении оппонентки во время конфликта в магазине на Муринской дороге, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Девушка метнула в голову соперницы бутылку, после чего забрала телефон и скрылась.

После инцидента 27-летнюю пострадавшую доставили в больницу. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что рецидивист убил полицейского в Кингисеппе во время задержания. Смертельный удар ножом пришелся в шею 24-летнего опероуполномоченного.

Андрей Маркелов