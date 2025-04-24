Роман Ефимов о 300-летии Ижевска: почему бы нам не начать готовиться за 35 лет

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов предложил начать готовиться к 300-летию Ижевска, которое город отметит через 35 лет. Премьер сказал об этом на сессии гордумы 24 апреля. Он привел в пример работу пермских властей во время подготовки к юбилейной дате в 2023-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Пермь преобразилась ко своему 300-летию. Многие коллеги там начали готовиться за 20 лет. Почему бы нам не начать готовиться за 35 лет?» — задался вопросом господин Ефимов.

Председатель правительства добавил, что у республики есть такая возможность. Господин Ефимов отметил, что регион является не только родиной композитора Петра Чайковского — здесь сформировалась целая субкультура. «Он многое привнес в музыку и общество. Можно уже начинать готовиться к 300-летию»,— заключил премьер.

Напомним, в 2025-м Ижевск празднует 265-летие. Ранее в городе представили новый фирменный стиль, использующий в качестве основного цвета «Ижевский рябиновый». На маршруты вышли троллейбусы и трамваи в этом оттенке. Кроме того, город поздравили с 265-летием российские космонавты с Международной космической станции (МКС).

При этом глава города Дмитрий Чистяков заявлял, что муниципалитет не планирует «массовых празднеств» по этому поводу. Градоначальник связал это с проведением спецоперации. В январе был утвержден план мероприятий по подготовке к 265-летию города. Он предусматривает ряд капитальных ремонтов, включая обновление монумента Дружбы народов, а также разработку брендбуков, книги и различные культурно-просветительские мероприятия. В их числе — фестиваль стрит-арта, турнир по пляжному волейболу и другие спортивные соревнования.