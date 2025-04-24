В Таганроге пустили воду в дома горожан после завершения ремонта водовода
В Таганроге вода начала поступать на очистные сооружения и в течение дня вернется в дома горожан. Об этом в своем Telegram-канале сообщили глава администрации приморского города Светлана Камбулова.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что «Водоканал» проводил ремонт донского технического водовода сразу на четырех участках в Неклиновском и Мясниковском районах.
Повреждения на водоводе обнаружили в течение осенне-зимнего периода. По словам госпожи Камбуловой, специалисты не могли приступить к ремонту во время отопительного периода из-за невозможности остановки котельных.