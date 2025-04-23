В Таганроге завершен ремонт четырех участков водовода

В Таганроге завершили ремонт четырех участков трубопровода — в селе Самбек и хуторе Недвиговка. Об этом сообщает в Telegram-канале глава городской администрации Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что ремонтные работы продолжаются на донском техводоводе диаметром 1420 мм. Для оперативного устранения неисправностей в ночную смену на участок выйдут 18 специалистов городского водоканала и семь единиц специализированной техники.

Мария Хоперская