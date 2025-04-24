В Ростове на миграционном учете состоят 15 тысяч иностранцев

По данным на декабрь прошлого года в Ростове-на-Дону на миграционном учете состоят 15 тыс. иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

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Как сказано в сообщении, из зарегистрированных иностранцев более 30% работают в 293 организациях города. В основном мигранты заняты в торговле и в работе логистических центров (19,8 %), на производствах (13,7 %) и в строительстве (11,6 %). Также многие работают в ресторанах и оказывают услуги по доставке продуктов (11,3 %).

Отмечается, что работодатели, заинтересованные в найме иностранных граждан, обязаны подавать заявки в службу занятости населения. В 2024 году центром занятости населения Ростова-на-Дону подготовил 91 предложение для управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области. В заявках указаны 24 профессии, мигрантов планируют задействовать на производстве изделий и пластмасс, в строительстве жилых и нежилых объектов, здравоохранении, сфере торговли и услуг.

Кристина Федичкина