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Северная Осетия выделит 1 млрд рублей на модернизацию водоснабжения

Власти Северной Осетии планируют направить около 1 млрд руб. на реализацию инвестиционной программы республиканского предприятия водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Сергей Меняйло.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Пока подтверждаем где-то 250-200 млн. Но план ремонтных работ в ходе подготовки отопительного сезона, в том числе модернизация ливневой канализации во Владикавказе, в этом плане предусмотрены»,— заявил Сергей Меняйло.

По словам руководителя региона, в ближайшее время также планируется полностью устранить проблему ливневых канализаций в столице республики.

Николай Аксенов

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