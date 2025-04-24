82% казанцев одобряют бесплатное обучение стратегически важным специальностям

Среди опрошенных казанцев инициативу о бесплатном обучении стратегически важным техническим специальностям в колледжах и вузах поддерживают 82 % жителей города. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Против инициативы высказались всего 8%.

Среди мужчин инициатива получила больше одобрения, чем у женщин.

90% опрошенных старше 45 лет также считают, что образование всегда должно быть бесплатным.

Ранее депутаты Госдумы предложили сделать обучение в колледжах и вузах по стратегически важным техническим специальностям полностью бесплатным.

Дарья Сайфиева