В Бурятии запретили продажу курительных смесей несовершеннолетним

Парламент Бурятии одобрил изменения в закон об ограничении продажи несовершеннолетним безникотиновой и бестабачной курительной продукции. Теперь в республике запрещено продавать подросткам и никотиносодержащую продукцию. Также введена ответственность за вовлечение несовершеннолетних в употребление таких изделий. Об этом сообщил председатель комитета народного хурала Бурятии по земельным вопросам, аграрной политике и потребрынку Семен Матхеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Сейчас мы имеем такую реальность, что есть смеси, которые и бестабачные, и безникотиновые. И был такой пробел в законодательстве, что они могли продаваться несовершеннолетним. На наш взгляд, никакие курительные смеси, никакие продукты, которые возможно курить, не должны продаваться несовершеннолетним»,— пояснил он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

В январе 2020 года в Кемеровской области приняли закон об запрете продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции — так называемых снюсов и пэков. За продажу такой продукции несовершеннолетним грозят административные штрафы от 500 до 1 тыс. руб. для граждан, от 3 тыс. до 5 тыс. руб. для должностных лиц и от 10 тыс. до 15 тыс. руб. для юрлиц. Также в России обсуждали возможность запрета продажи табачной и никотиносодержащей продукции всем, кто родился после 31 декабря 2009 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Конфликт покурений».