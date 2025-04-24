Ростовская область за неделю экспортировала около 100 тонн мяса птицы

Предприятия Ростовской области за прошедшую неделю экспортировали почти 100 т мяса птицы. Данные приводят в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Донская продукция отправилась в Бенин, Китай, ОАЭ, и Конго. Отмечается, что предварительно партии прошли необходимые лабораторные исследования и были признаны безопасной и соответствующей требованиям стран-импортеров.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что с 14 по 18 апреля около 19,5 тонны мороженной рыбы отправили из Ростовской области в Азербайджан.

Константин Соловьев