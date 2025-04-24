В Челябинске суд оставил в СИЗО совладельца «Дорстройгрупп»

Челябинский областной суд не изменил решение о продлении срока содержания в следственном изоляторе совладельцу и заместителю директора ООО «Дорстройгрупп» Эдику Аракеляну, обвиняемому в даче взятки. Он останется под стражей до 10 июля 2025 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Решение о продлении срока содержания Эдика Аракаляна под стражей принял Тракторозаводский районный суд 10 апреля. Адвокаты обвиняемого пытались обжаловать его и просили изменить меру пресечения на домашний арест. Они обосновали это тем, что Эдик Аракелян не намерен скрываться от производства по делу или препятствовать ему. Однако областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы защиты.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Эдика Аракеляна задержали сотрудники УФСБ России по региону в феврале этого года. По версии следствия, с июня по сентябрь 2022-го предприниматель через посредника передал начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГУК «Челябинскавтодор» Артему Степанову взятку в виде 10 т песчано-щебеночной смеси, услуги в виде строительных работ по укладке дорожной плитки на сумму 220 тыс. руб. Взамен сотрудник подписал акты приемки выполненных работ по государственному контракту на ремонт автомобильной дороги Лазурный — Дубровка — граница Сосновского района, считает следствие.