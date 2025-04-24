Ижевчанку осудили за донаты украинским нежелательным религиозным организациям

63-летней ижевчанке вынесли приговор за финансирование украинского духовного центра «Возрождение» и одноименного благотворительного фонда пастора и евангелиста Владимира Мунтяна (организации признаны в РФ нежелательными). Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, местная жительница являлась их прихожанкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Установлено, что фигурантка в 2022-2023 гг. отправила 262,2 тыс. руб. нежелательным религиозным организациям. Противоправную деятельность выявили сотрудники удмуртского УФСБ. Она признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Ее признали виновной в предоставлении средств, предназначенных для обеспечения деятельности нежелательных иностранных организаций (ст. 284.1 УК РФ). Фигурантке дали 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.