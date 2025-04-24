В Оренбуржье вынесли приговор работникам предприятия, из-за действий которых погиб человек

Гайский городской суд признал виновными двух работников местного промышленного предприятия по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, в июле прошлого года обвиняемые вывозили мусор с производственной площадки организации. Во время время выполнения работ они сдвинули погрузчиком металлический лист, который перекрывал проем в технологическое помещение. Работники не остановили работы, не предприняли меры по монтажу временного ограждения и информирования о случившемся вышестоящего руководства.

В результате бездействия обвиняемых в открытый люк упал сотрудник предприятия, который скончался от полученных травм.

Подсудимые возместили причиненный вдове погибшего ущерб, выплатив 1 млн руб. Суд назначил им наказание в виде одного года принудительных работ каждому с удержанием 10% заработка в доход государства и лишил их права заниматься деятельностью, связанной с соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах на один год.

Руфия Кутляева