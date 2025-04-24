Ростовский «Центральный автовокзал» по итогам 2024 года показал убыток в 76 млн рублей

В Ростове-на-Дону «Центральный автовокзал», который открыли в июне 2024 года, показал чистый убыток в 76,2 млн руб. Об этом сообщает 161 RU со ссылкой на гендиректора «Центрального автовокзала» Евгения Малькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Запуск нового бизнеса проходил параллельно с серьезными инвестициями в инфраструктуру, маркетинг, персонал и развитие маршрутной сети. В общей сложности в открытие автовокзала вложили 2 млн руб. На данный момент закупается высокотехнологичное оборудование, устанавливается новейшее программное обеспечение. Это необходимо в том числе и для повышения транспортной безопасности.

По словам Евгения Малькова, пассажиропоток за первые три месяца 2025 года заметно вырос, особенно после ввода маршрутов. Самыми популярными направлениями «Центрального» стали Москва, Ставропольский край, Крым, Краснодар, Минск, Варшава и новые регионы.

Автовокзал «Центральный» — третий в Ростове. В сравнении со статистикой двух других, это прибыльное дело. Так компания «Донавтовокзал», управляющая главным городским автовокзалом, в 2024 году, по данным СПАРК, получила выручку в 442 млн руб., а чистая прибыль составила 96,6 миллиона рублей. Компания «Ростдонавтовокзал», управляющая старым автовокзалом на Шолохова, за 2024 год получила выручку в 63,3 миллиона рублей с чистой прибылью в 2,8 млн руб.

Мария Хоперская