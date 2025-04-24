В Башкирии за месяц выдали более 35 тысяч кредитных карт

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в марте этого года в Башкирии было выдано 35,1 тыс. новых кредитных карт. Их число сократилось на 49,9% по сравнению с мартом 2024 года (70,1 тыс. карт).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Башкирия на четвертом месте по числу выданных в марте кредиток среди регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования. Самое большое количество новых кредитных карт в регионах России в марте выдано в Москве (84,7 тыс.), Московской области (68,1 тыс.), Краснодарском крае (52,4 тыс.), Санкт-Петербурге (47,2 тыс.).

Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных новых кредитных карт в марте этого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года была зарегистрирована в Кемеровской области (-59,3%), Пермском крае (-59,1%), а также в Тюменской (-57,7%), Иркутской (-57,5%) и Ростовской (-56,7%) областях. В Москве число выданных новых кредиток за год сократилось на 56,1%, в Санкт-Петербурге — на 52 %.

«Выдача новых кредитных карт в 2025 году стабилизировалась после нескольких месяцев непрерывного снижения, — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, в этом году число выдаваемых кредиток находилось на уровне 1,07 — 1,08 млн. единиц в месяц.

Майя Иванова