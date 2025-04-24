Легионера «Локомотива» ждет операция

Нападающего ярославского ХК «Локомотив» Рихарда Паника в ближайшее время прооперируют. Об этом сообщил главный тренер Игорь Никитин в ходе послематчевой пресс-конференции 23 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, что 23 апреля состоялась седьмая игра серии четвертьфинала «Локомотива» и «Авангарда», в которой железнодорожники победили и в результате вышли в полуфинал Кубка Гагарина. В середине второго периода Рихард Паник и форвард ярославцев Байрон Фрэз столкнулись. После чего Паник упал, а затем покинул поле с посторонней помощью и больше не вышел на лед. В ходе послематчевой пресс-конференции наставник железнодорожников рассказал о последствиях случившегося.

«Завтра его прооперируют. К сожалению, Рихард вне игры»,— сказал Игорь Никитин.

Согласно данным сайта КХЛ на утро 24 апреля, Рихард Паник не включен в список травмированных. «Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» подписал словацкого нападающего Рихарда Паника в декабре 2024 года до конца сезона 2024/2025.

Алла Чижова