Красная Поляна вошла в топ-10 направлений с резким ростом цен на летние бронирования

Красная Поляна заняла девятое место в рейтинге популярных направлений с резким ростом цен на летние бронирования. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, на горнолыжном курорте путешественник бронируют номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 6,9 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Курорт Красная Поляна Фото: Пресс-служба Курорт Красная Поляна

Первое место в рейтинге популярных направлений с резким ростом цен на летние бронирования заняла Архипо-Осиповка. Рост цен составил 42% по сравнению с летом прошлого года. В селе путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,9 тыс. руб.

Второе место в топе направлений занял курорт Пионерский с ростом цен в 41%. В городе путешественники бронируют номера в среднем на неделю. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,3 тыс. руб.

Третье место в рейтинге популярных направлений с резким ростом цен на летние бронирования занял Соль-Илецк. Ценовой рост составил 38%. В курортном городе путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,1 тыс. руб.

В топ также попали и другие населенные пункты Краснодарского края. Поселок Новомихайловский занял четвертое место с ростом цен в 35%. Путешественник бронируют номера в среднем на семь ночей.

Пятое место занял Новороссийск. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на восемь ночей. Рост стоимость составил 33%. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,5 тыс. руб.

Мария Удовик