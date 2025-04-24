В Самаре перед судом предстанет старшеклассник, обвиняемый в насилии учащихся лицея

Советский районный суд Самары рассмотрит уголовное дело в отношении 17-летнего учащегося лицея. Он обвиняется по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, с применением насилия к гражданам), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего потерпевшего), п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении двух заведомо несовершеннолетних лиц). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, ученик 11 класса многократно публично избивал и оскорблял двух восьмиклассников с целью их унижения. Кроме этого, 15 ноября прошлого года «обвиняемый, находясь в туалетной комнате образовательного учреждения, нанес несколько ударов ранее знакомому молодому человеку, после чего совершил действия, унижающие честь и достоинство последнего».

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В декабре прошлого года сообщалось, что подозреваемого в насилии над несовершеннолетними арестовали на два месяца.

Руфия Кутляева