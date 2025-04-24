Женские резюме на Ставрополье получили на 29% больше откликов, чем мужские

В 2024 году женские резюме в Ставропольском крае получили 553 тыс. откликов от работодателей, что на 28,9% превышает количество приглашений, направленных мужчинам (429 тысяч). Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

По сравнению с 2023 годом наблюдается значительный рост: год назад женские анкеты получили 356 тыс. приглашений, а мужские — 244 тыс. Аналитики изучили свыше 982 тыс. приглашений, отправленных региональными нанимателями соискателям за минувший год.

Согласно данным специалистов, в Ставропольском крае на одно женское и мужское резюме в среднем приходилось по два приглашения. В масштабах России в 2024 году на анкеты мужчин пришлось 49,6% от общего числа активных резюме, на анкеты женщин — 50,4%.

К профессиональным областям, где работодатели проявляют наибольшую лояльность к женщинам, относятся: управление персоналом и тренинги (89% приглашений получили женщины), финансы и бухгалтерия (86%), медицина и фармацевтика (81%), наука и образование (79%), розничная торговля (78%).

Среди сфер, где мужчины получают приглашения значительно чаще, оказались: автомобильный бизнес (96% приглашений получили мужчины), сельское хозяйство (93%), безопасность (85%), производство и сервисное обслуживание (82%), рабочий персонал (81%).

По информации пресс-службы SuperJob, гендерные стереотипы на рынке труда постепенно сокращаются. Однако женщины по-прежнему остаются в более уязвимом положении, особенно замужние без детей. Также отмечено, что на юге России представительницы женского пола в среднем указывают в резюме зарплатные ожидания ниже, чем мужчины на аналогичных должностях.

Николай Аксенов