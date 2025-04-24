Зарплаты водителей ярославской скорой помощи выросли на 22 тысячи рублей

В Ярославской области зарплаты водителей скорой помощи выросли с 41 до 63 тыс. рублей. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по здравоохранению областной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство здравоохранения Ярославской области Фото: Министерство здравоохранения Ярославской области

«Если средняя зарплата водителей по прошлому году была 41 тыс., то на данный момент 63 тыс. руб. У нас отмечается рост заработной платы водителей. В среднем на 22 тыс. И это очень хорошая зарплата»,— сказал первый заместитель министра здравоохранения Максим Трусов на заседании.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 сентября 2024 года зарплаты сотрудников скорой помощи выросли. Ранее средняя зарплата на одну ставку врача составляла 70 тыс. руб., на ставку фельдшера — 43 тыс. руб. Теперь это 177 и 111 тыс. руб. соответственно.

Кроме того, на заседании комитета руководитель службы скорой помощи Андрей Живой сообщил, что на федеральном уровне решают вопрос о возобновлении программы по модернизации подвижного состава скорой, в которой нуждается регион.

Алла Чижова