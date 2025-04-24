Мэр Ижевска о реконструкции корпуса Ижмаша: рассчитываем на поддержку федерации

Власти Ижевска рассчитывают на поддержку федерального центра при реконструкции главного корпуса Оружейного завода, заявил глава города Дмитрий Чистяков во время доклада на сессии гордумы 24 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архитектурное бюро «Хвоя» Фото: Архитектурное бюро «Хвоя»

«Цель одна — сохранить (объект.— "Ъ-Удмуртия"). Есть концепция обновления этого здания. Победившие в конкурсе архитекторы ее дорабатывают. Следующий этап — подготовка проектно-сметной документации. Далее — ремонт»,— сказал господин Чистяков.

Градоначальник добавил, что в 2024-м на башне главного корпуса восстановили колонну. В 2025-м планируется установить на нее фигуру орла, как это «и было в XIX веке». Этот проект планируют реализовать ко Дню оружейника 19 сентября. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что был утвержден окончательный и утонченный макет державного орла для шпиля. Его пустили в работу.

Напомним, главный корпус Ижевского оружейного завода планируют превратить в Центр инженерной мысли — аналог ВДНХ. Реконструкция здания требует порядка 8 млрд руб. вложений. Сейчас идет поиск источников финансирования. Концепцию обновления разработал консорциум из Москвы.

Подробнее об этом читайте в материале «Старый облик с новой мыслью».