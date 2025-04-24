На Урале мигранта будут судить за истязание 13-летнего сына

СКР по Свердловской области передал в суд уголовное дело 52-летнего гражданина иностранного государства, который обвиняется в истязании 13-летнего сына, сообщил старший помощник руководителя ведомства Александр Шульга. Мигрант с семьей проживает в Михайловске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Его будут судить по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Следствие установило, что обвиняемый, проживая в одном из частных домов, с сентября 2024 по февраль 2025 год систематически применял физическое и психическое насилие в отношении своего сына, а также супруги. По вызову мамы мальчика вечером 1 февраля в их дом прибыли полицейские. Когда они начали выяснять обстоятельства произошедшего, обвиняемый обматерил их и, высказав угрозу в их адрес, попытался схватиться за топор — сотрудники его действия пресекли.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сейчас обвиняемый помещен по стражу. «Свой противоправный поступок сыщикам он мотивировал чрезмерным употреблением алкоголя, из-за чего и стал набрасываться на супругу, сына и полицейских»,— рассказал он.

На сегодняшний день в Свердловской области возбуждено 63 уголовных дела за подобные поступки: 18 дел — за оскорбление представителей власти и 45 дел — за угрозы применения насилия в их отношении.

Ранее городской суд Первоуральска (Свердловская область) начал рассматривать дело Виктории Потапьевой, которая обвиняется в истязании дочери. Впоследствии ребенок скончался от травм, нанесенных ее сожителем Иваном Бекуриным.

Ирина Пичурина