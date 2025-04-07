В Первоуральске мать погибшей двухлетней девочки отправили под суд за истязания

Городской суд Первоуральска (Свердловская область) начал рассматривать дело Виктории Потапьевой, которая обвиняется в истязании дочери, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Впоследствии ребенок скончался от травм, нанесенных ее сожителем Иваном Бекуриным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктория Потапьева

Фото: Первоуральский городской суд Виктория Потапьева

Фото: Первоуральский городской суд

Обвиняемую будут также судить за оставление в опасности дочери и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, сопряженном с жестоким обращением. По версии следствия, Виктория Потапьева постоянно наказывала ребенка истязаниями за поведение, при этом она не препятствовала аналогичным действиям со стороны Бекурина.

Напомним, в феврале Свердловский областной суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима неоднократно судимого Ивана Бекурина за преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью малолетней), п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и по п. п. «г», «д», ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

С октября по декабрь 2023 года в Первоуральске Иван Бекурин систематически избивал двухлетнюю дочь своей сожительницы: бил по голове, связывал изолентой, оставляя в таком положении на несколько часов. 5 декабря Бекурин, находясь под воздействием наркотиков, поднял ее и бросил на пол, в результате чего она ударилась об металлические сани, получив механические травмы. Обвиняемый вину не признал и заявил, что девочка погибла не от его рук.

Ирина Пичурина