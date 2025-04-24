Моор: за три года на сайты тюменского правительства совершили 150 млн кибератак

В Тюмени началась первая межрегиональная конференция по информационной безопасности «Инфофорум — Тюмень», рассказали в областном правительстве. Губернатор Александр Моор сообщил, что за последние три года на правительственные ресурсы региона было совершено 150 млн кибератак, ни одна из которых не достигла цели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор (в центре)

Фото: Правительство Тюменской области Александр Моор (в центре)

Фото: Правительство Тюменской области

Он отметил, что информационная безопасность региона в значительной степени связана с процессами импортозамещения. Все решения в этой области реализованы российскими разработчиками, в том числе тюменскими. «Сегодня в нашем регионе уровень импортонезависимости программного обеспечения, которое используется в деятельности органов государственной власти, составляет 99%»,— сказал господин Моор.

Губернатор подчеркнул, что исключение импортных продуктов из цифровой инфраструктуры — это стратегический шаг к технологической независимости, который защитит национальные интересы и стимулирует развитие отечественных технологий.

Форум проходит при поддержке комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции, аппарата совета безопасности России и полпредства Уральского Федерального округа. Мероприятие собрало представителей всех правоохранительных и силовых ведомств, Банка России, Минпросвещения и Минобрнауки РФ, научно-экспертного сообщества и бизнеса. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев выразил уверенность, что тюменский «Инфофорум» станет одной из основных площадок для выработки решений по защите информации и противодействию мошенникам.

На форуме также проходит выставка «Отечественные решения для информационной безопасности», где свои продукты представили разработчики Тюменской области и других регионов.

Ранее Тюменская область вошла в число лауреатов Национальной премии «Лидеры ИИ», представив информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения».

Ирина Пичурина