В число лауреатов Национальной премии «Лидеры ИИ» вошла Тюменская область, которая представила информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения». Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тюменская область стала лауреатом Национальной премии «Лидеры ИИ». На фото: вице-премьер РФ Александр Новак и (справа) губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Пресс-служба TNF Тюменская область стала лауреатом Национальной премии «Лидеры ИИ». На фото: вице-премьер РФ Александр Новак и (справа) губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Пресс-служба TNF

Господин Моор отметил, что программа обрабатывает видеопотоки с камер наружного наблюдения при помощи машинного зрения. «Система способствует профилактике общественной безопасности, фиксирует биометрию лица, автотранспорт и помогает в оперативной работе силовым ведомствам. Мы в регионе активно внедряем технологии ИИ в здравоохранении, образовании, транспорте»,— подчеркнул Александр Моор. Кроме Тюменской области, лауреатами премии стали Москва, Московская и Липецкая области.

Национальную премию «Лидеры ИИ» прошла во второй раз. Она организована АНО «Цифровая экономика» и Альянсом в сфере искусственного интеллекта при поддержке Правительства РФ, нацпроекта «Цифровая экономика» и включена в план проведения Десятилетия науки и технологий в России.