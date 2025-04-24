Пожар в доме на Исполкомской улице локализовали

Пожар в доме № 5 по Исполкомской улице в Центральном районе локализован. Об этом отчитались в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Напомним, сигнал о возгорании поступил в дежурную часть в 05:30. Огонь охватил 100 «квадратов» на территории двух квартир.

В 06:10 происшествию был присвоен повышенный номер 2. В 08:21 пожар локализовали, был дан отказ повышенному номеру 2. В данный момент МЧС работает по дополнительному номеру 1-БИС.

С огнем борются 37 сотрудников спасательного ведомства и восемь пожарных машин. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за пожара на Исполкомской были эвакуированы 15 человек.

Дарья Астанина