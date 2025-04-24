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В Новороссийске пройдут военные учения 24 апреля

Дежурными силами Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) в акватории морского порта 24 апреля запланированы учения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В периоды с 11:00 до 13:00 и с 20:00 до 23:00 во время военных учений в Новороссийске будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

Также из артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены стрельбы. Жителей просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева

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