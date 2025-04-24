В Казани за сутки произошло 159 ДТП

За прошедшие сутки в Казани было зарегистрировано 159 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города.

77 происшествий оформлено в центрах оформления ДТП, 18 — на месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции с материальным ущербом.

В 3 ДТП пострадали 3 человека, погибших нет.

Также за сутки задержали 6 водителей в состоянии опьянения и 6 человек, управлявших транспортом без прав. 2 граждан доставили в полицию по подозрению в совершении преступлений.

Дарья Сайфиева