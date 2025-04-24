В лесах Волгоградской области 25 апреля начнется обработка от вредителей

В Волгоградской области 25 апреля специалисты приступят к обработке насаждений в лесах химическими препаратами. Им предстоит устранить угрозу со стороны опасных вредителей сосны.

Согласно приказу комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, в период проведения химобработки будет ограничен доступ граждан в леса и въезд туда транспортных средств. Ожидается, что указанные мероприятия затронут 1 тыс. га леса.

Специалисты будут распылять химические препараты в том числе с воздуха. В Арчединском лесничестве обработка насаждений охватит период с 15 мая по 5 июня, в Быковском лесничестве — период с 25 апреля по 16 мая, в Калачевском и Иловлинском лесничествах — период с 10 по 31 мая.

Павел Фролов