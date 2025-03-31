Спецоперация потребовала повышенного внимания

В Сибири в 2024 году заметно увеличилось число обращений в адрес региональных омбудсменов по вопросам, касающимся специальной военной операции (СВО). Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области получила в 2,3 раза больше таких призывов о помощи и поддержке, в Томской области — в полтора. В структуре обращений растет доля тех, в которых говорится о розыске пропавших или освобождении военнослужащих из плена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году военнослужащие и члены их семей обращались с просьбами к сибирским омбудсменам значительно чаще

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ В 2024 году военнослужащие и члены их семей обращались с просьбами к сибирским омбудсменам значительно чаще

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

В марте в половине регионов Сибирского федерального округа уполномоченные по правам человека представили доклады о работе в 2024 году. Отчитались перед депутатами парламента своего субъекта федерации омбудсмены Алтайского и Красноярского краев, а также Иркутской, Новосибирской и Томской областей. В большинстве этих регионов зарегистрирован заметный рост числа обращений по вопросам, связанным с СВО.

Аппарат уполномоченного по правам человека в Новосибирской области Елены Зерняевой получил в прошлом году 815 таких обращений. В 2023-м их было 348, что означает рост в 2,3 раза. Доля обращений, касающихся СВО, в общем количестве составила 28,2%.

«Основная часть вопросов связана с розыском военнослужащих и возвращением их из плена, также заявители сообщают о проблемах медицинского обеспечения, непроведения военно-врачебной комиссии или несогласия с ее результатами, получения федеральных выплат по ранению и денежного довольствия, пенсий по потере кормильца, предоставления отпусков»,— отметила госпожа Зерняева в своем докладе.

В 581 обращении (20,1% от общего числа) содержалась просьба установить местонахождение бойца или вернуть его из плена.

Томский омбудсмен Елена Карташова рассказала, что в 2023 году аппарат уполномоченного получил 273 жалобы, связанные с СВО, а в 2024-м в полтора раза больше — 696. «За содействием обратились 68 участников СВО (47 — в 2023 году) и 583 родственника военнослужащих (202), а также 27 организаций. Еще 18 человек обратились по вопросу оказания содействия в заключении контрактов на участие в СВО, находясь в следственных изоляторах, подведомственных УФСИН»,— уточняется в докладе госпожи Карташовой.

Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова отметила, что рост числа обращений от участников СВО и членов их семей был зафиксирован в 2023 году. Тогда аппарат регионального омбудсмена зарегистрировал 1140 обращений, или почти в шесть раз больше, чем в 2022-м. В прошлом году рост не прекратился, и число обращений достигло 2448 (54,8% от общего числа). В половине из них речь шла о поиске пропавших без вести.

«Несмотря на широкий круг предоставляемых государством мер поддержки, установленных льгот и гарантий, участники СВО и члены их семей часто испытывают различные социальные и психологические сложности, проблемы со здоровьем, особенно при наступлении инвалидности. К сожалению, поступающие в аппарат уполномоченного обращения свидетельствуют о том, что, несмотря на формирующуюся в регионе систему помощи указанной категории лиц, чаще встречаются ситуации, когда "у семи нянек дитя без глаза"»,— констатировала также госпожа Семенова.

В Алтайском крае аппарат омбудсмена Антона Васильева получил в 2024 году 2250 обращений. 536 (24%) касались вопросов СВО, главным из которых стал вопрос об установлении местонахождения бойцов и включении их в списки на обмен пленными. «В 2022 году обращений от родных и близких участников специальной военной операции об их розыске было 126, а в 2024 году — 300»,— сказал господин Васильев, выступая в законодательном собрании Алтайского края.

В Красноярском крае число обращений омбудсмену Марку Денисову, имеющих отношение к СВО, несколько снизилось. В 2023 году их было 430, в 2024-м — 397.

«По-прежнему самая значительная часть обращений родственников участников СВО касалась установления местонахождения военнослужащего, либо его освобождения из плена. Доля таких обращений выросла до 40%»,— отметил в докладе господин Денисов.

Кроме того, по его данным, увеличилось число обращений, вызванных «волокитой и недоработками сотрудников штабных подразделений Вооруженных сил РФ (оформление справок, информирование о статусе, подготовка документов для назначения единовременных и страховых выплат и пр.)», из-за чего военнослужащие не могли своевременно воспользоваться мерами господдержки.

Как писал «Ъ», в феврале в Госдуме РФ с отчетом о своей работе выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она сообщила, что в 2024 году получила более 126 тыс. обращений — на 33 тыс. больше, чем в 2023-м. Аппарату омбудсмену удалось оказать помощь по 13 тыс. обращений, 10 тыс. из которых касались СВО.

Валерий Лавский