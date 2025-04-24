В Перми появился дом с самым большим двором

Выйти из дома и сразу оказаться в парке – так выглядит самая желанная фантазия жителя города. Она воплотилась в реальность в Семейном экогороде «Погода». В составе проекта в эксплуатацию введен дом с огромным двором-оазисом. Он расположен по адресу: ул. Серебристая, 7.

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«Это один из самых больших домов в Прикамье. Его общая жилая площадь – 73,3 тыс. кв. метров. Мы вновь сдали объект в эксплуатацию на полгода раньше срока. Сейчас готовимся передавать ключи. Такой объем строительства подразумевал создание соразмерного двора. Реализовали его в стандартной концепции, с большим количеством озеленения и разными сценариями для отдыха и досуга», – рассказал Алексей Скрипкин, вице-президент по строительству и руководитель Пермского филиала корпорации «Девелопмент-Юг».

Площадь двора в квартале – 2 гектара. Это в три раза больше, чем в среднем в новостройках Перми. Внутренний двор огорожен по периметру, парковки вынесены за его пределы, а территория находится под видеонаблюдением.

Зеленый ландшафт во дворе создают более 25 видов кустарников и деревьев. Растения подобраны с учетом пермского климата и будут радовать жителей вне зависимости от сезона.

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Территория двора поделена на несколько функциональных зон: игровые площадки для детей разных возрастов и зона творчества, лаундж-зона, спортивная зона и пикниковая зона со смотровой площадкой. Такой подход позволит каждому жителю найти комфортную локацию, чтобы отдохнуть, восстановить силы или провести время с семьей и детьми.

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Спортивная зона для занятий на улице включает турники, тренажеры и столы для пинг-понга. Провести время в тишине или встретиться с друзьями можно в пикниковой зоне. Здесь рядом с палисадниками, где высажены луговые цветы и злаковые травы, размещены уютные беседки-перголы.

Смотровая площадка в пикниковой зоне открывает обзор на весь двор и позволяет оценить его размах.

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По периметру территории находятся прогулочные аллеи с гамаками, шезлонгами и зонтами, а еще светящиеся качели-кольца. В вечернее время они создают дополнительное ландшафтное освещение и задают настроение.

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Игровые зоны для детей разделены по возрастам: 4–7 лет и 7–12 лет. Для активного времяпрепровождения можно выбрать скалодром, батуты, полосы препятствий, качели, а для творческого развития – мольберты под открытым небом.

В этом году Пермский филиал корпорации планирует ввести в эксплуатацию 139 тыс. кв. метров жилья. В составе Семейного экогорода «Погода» будет введен в эксплуатацию еще один дом по адресу: ул. Серебристая, 5. В клубном пригороде «МЫ» корпорация планирует сдать еще один квартал, состоящий из двух домов (ул. Парфенова, 5, и Улановой, 6). Общая жилая площадь ввода – 15,9 тыс. кв. метров. Ввод запланирован на II и III кварталы этого года.

ООО СИК «Девелопмент-Юг»