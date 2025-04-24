Ижевский санаторий подготовят как пункт размещения эвакуированных из Сирии

Санаторий-профилакторий «Ижсталь» подготовят в качестве пункта временного размещения (ПВР) эвакуированных из Сирии россиян, иностранцев и лиц без гражданства, следует из постановления правительства Удмуртии от 16 апреля. Документ опубликован на сайте регионального кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Из постановления следует, что госкомитет Удмуртии по делам ГО и ЧС организует временное размещение эвакуированных в ПВР. На питание закладывается 1,7 тыс. руб. в день на человека. Учетом прибывших займется региональное министерство социальной политики и труда. О количестве размещенных в ПВР из Сирии не сообщается.