В Перми презентовали посикунчик из золота за 78 тыс. рублей

23 апреля кафе-музей «Пермская кухня» представил в художественной галерее «Пермский период» самую дорогую вариацию традиционного местного блюда — посикунчика. Как сообщается на официальном сайте ресторана, пирожок покрыт 24-каратным сусальным съедобным золотом. Блюдо оценено в 78 тыс. руб.

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По словам автора идеи, ресторатора Алексея Субботина, начинка пирожка создана из мраморной говядины — японского вагю A5 Кобе. «Обладателю посикунчика вручается именной эксклюзивный кубок из редкого уральского мрамора»,— подчеркнул господин Субботин.

Кафе-музей «Пермская кухня» работает в формате slowfood. В меню — элементы традиционной уральской и пермской гастрономии.