Сочинца осудили на 7 лет за убийство собутыльника ножкой от стола

Суд в Сочи вынес приговор 54-летнему местному жителю, убившему своего товарища ножкой от стола. Фигуранта дела признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в сентябре 2024 года подсудимый во время распития спиртных напитков во дворе своего дома на почве внезапно возникшей неприязни нанес 57-летнему знакомому удар металлической ножкой стола по голове. От полученной травмы потерпевший упал и скончался на месте происшествия.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Центрального района Сочи, назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. При вынесении приговора учитывались обстоятельства преступления и характеристика личности подсудимого.

Мария Удовик