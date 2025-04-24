Пермского бизнесмена приговорили к принудительным работам за незаконное использование электроэнергии

Орджоникидзевский суд Перми приговорил местного предпринимателя к принудительным работам за незаконное использование электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как установил суд, бизнесмен, являясь арендатором трансформаторной подстанции, путем мошеннических манипуляций, введения в заблуждение субабонентов и сокрытия объемов фактического потребления электричества перед поставщиком электроэнергии допустил безучетное потребление в объеме более 1,2 млн киловатт-часов. Ущерб компании «Россети Урал» составил 3,3 млн руб., энергосбытовой компании — 4,7 млн руб.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года, которые на основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ заменены принудительными работами на срок два года с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства. Суд также взыскал с осужденного сумму причиненного энергетикам ущерба.