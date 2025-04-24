В Горном Алтае разделили посты главы и премьер-министра республики

Госсобрание — эл курултай Республики Алтай приняло поправки в Конституцию субъекта федерации. Голосование по этому вопросу прошло на сессии регионального парламента, которая проходит 24 апреля.

Как писал «Ъ-Сибирь», изменения были предложены главой республики Андреем Турчаком. Они предполагают, в частности, разделение постов главы и председателя правительства Горного Алтая, которые в настоящее время являются совмещенными. Кроме того, госсобрание получает право утверждать всех членов правительства.

За поправки проголосовали 33 из 34 депутатов, принимающих участие в сессии. Как сообщил участникам заседания господин Турчак, состав правительства для утверждения будет представлен госсобранию на июньской сессии.

Валерий Лавский