Пятеро жителей Челябинской области получили федеральные награды

Президент России Владимир Путин наградил пятерых жителей Челябинской области государственными медалями и присвоил им почетные звания. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Медалями ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени удостоены заведующие отделениями «Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии» Станислав Андриевских и Игорь Гладышев, а также механик ООО «Трест Магнитострой» Алексей Аитов. Звание «Заслуженного спасателя РФ» получил начальник поисково-спасательного отряда Троицка «Поисково-спасательной службы Челябинской области» Николай Лаврентьев. «Заслуженным работником местного самоуправления» стал бывший заместитель главы Челябинска, экс-руководитель аппарата администрации Валерий Смирнов.

Виталина Ярховска