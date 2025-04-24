Инклюзивный туризм активнее всего развивают в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург и Екатеринбург признали лидером по доступности для туристов с ограниченными возможностями, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Она отметила, что Екатеринбург активно работает над соответствующей инфраструктурой, но пока не может полностью соответствовать всем стандартам доступности. Она подчеркнула, что Санкт-Петербург занимает первое место по этому показателю, обгоняя Москву.

По итогам 2024 года турпоток в Свердловскую область составил более 3,2 млн туристов, что больше, чем в 2023 году (3,1 млн человек). По словам заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, регион продолжает занимать седьмое место по туристическому потоку.

Какие ниши в туристической отрасли выбирают инвесторы и в чем заинтересованы власти Свердловской области — в материале «Тур-инвест-поток»

Ирина Пичурина