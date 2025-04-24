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Аэропорт Ульяновска временно закрыт на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск полетов гражданских воздушных судов введены в аэропортах Казани и Ульяновска утром в четверг, 24 апреля. Об этом сообщает Росавиация. В Ульяновске (Баратаевка) ограничения действуют с 3:20 (MSK), в Казани они введены с 4:45. Это сделано для обеспечения безопасности полетов. Также с 2:50 введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Георгий Портнов

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