Аэропорт Ульяновска временно закрыт на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск полетов гражданских воздушных судов введены в аэропортах Казани и Ульяновска утром в четверг, 24 апреля. Об этом сообщает Росавиация. В Ульяновске (Баратаевка) ограничения действуют с 3:20 (MSK), в Казани они введены с 4:45. Это сделано для обеспечения безопасности полетов. Также с 2:50 введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Георгий Портнов