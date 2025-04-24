Шойгу: Россия может возобновить ядерные испытания, если так поступит США

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Минобороны России и “Росатом” готовы возобновить ядерные испытания, если таким образом поступит США. В интервью ТАСС он отметил, что сейчас Соединенные Штаты активно разрабатывают новые системы вооружения.

«В данный момент у американских ядерных боеприпасов заканчиваются сроки гарантии, а параллельно активно разрабатываются новые системы вооружения. Это может подтолкнуть США к возобновлению ядерных испытаний»,— отметил Сергей Шойгу.

Вместе с тем господин Шойгу подчеркнул, что сейчас резкой необходимости в возобновлении испытаний нет. По его словам, за последние годы Россия повысила свой военный потенциал.

Последнее ядерное испытание СССР прошло 24 октября 1990 года на Новой Земле с зарядом 70 килотонн. С тех пор действует мораторий на ядерные испытания. С 1949 по 1990 год СССР провел 715 испытаний.