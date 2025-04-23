В Екатеринбурге открылся чемпионат России по синхронному плаванию
Торжественная церемония открытия чемпионата России по синхронному плаванию прошла во Дворце водных видов спорта в Екатеринбурге. В ней приняли участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и генеральный секретарь Федерации водных видов спорта Радмир Габдуллин. Поддержать спортсменов пришло около 2,3 тыс. зрителей.
В состязаниях принимают участие более 330 сильнейших спортсменов страны из 18 субъектов РФ. Они будут бороться за 13 комплектов медалей в дисциплинах «соло», «дуэт», «группа» и «акробатическая группа» по произвольным и техническим программам.
Среди заявленных участников: двукратная чемпионка мира Майя Дорошко, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Майя Гурбанбердиева, чемпионка Европы Олеся Платонова, чемпионка Европы Татьяна Гайдай, а также четырехкратный чемпион мира Александр Мальцев. От Свердловской области выступают 11 спортсменок.
Чемпионат завершится 26 апреля.