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Житель Кубани предстанет перед судом по подозрению в убийстве соседки

Славянским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве соседки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 11 декабря 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант устроил ссору с 69-летней женщиной в станице Марьянской Красноармейского района. В ходе конфликта он нанес ей несколько ножевых ранений в область шеи и груди. Соседка скончалась на месте происшествия до приезда медиков.

Подсудимый полностью признал свою вину. На время расследования суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Анна Гречко

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