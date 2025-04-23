Житель Кубани предстанет перед судом по подозрению в убийстве соседки
Славянским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве соседки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, вечером 11 декабря 2024 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант устроил ссору с 69-летней женщиной в станице Марьянской Красноармейского района. В ходе конфликта он нанес ей несколько ножевых ранений в область шеи и груди. Соседка скончалась на месте происшествия до приезда медиков.
Подсудимый полностью признал свою вину. На время расследования суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.