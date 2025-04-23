В Брюховецком районе отремонтировали дорогу к мемориалу войны

В Брюховецком районе по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева был отремонтирован участок дороги, ведущий к мемориалу Великой Отечественной войны. Работы проводились по инициативе жительницы станицы Новоджерелиевской Татьяны Кудря, которая обратилась с данной просьбой на «Прямую линию» губернатора 4 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Специалисты обновили 135 м дорожного покрытия по ул. Пугачева между площадью Победы и больницей. Сейчас на участке дороги наносят дорожную разметку. Средства на ремонт были выделены из краевого бюджета.

В ходе «Прямой линии» Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов привести в порядок мемориалы Великой Отечественной войны, обелиски и памятники, а также обеспечить должное состояние подъездных путей к ним.

Анна Гречко