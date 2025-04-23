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От Ростовской области на федеральный конкурс заявлено более 400 «сильных идей»

На общероссийский форум «Сильные идеи для нового времени» представители Ростовской области подали 419 идей. Об этом сообщила пресс-служба донского правительства со ссылкой на первого заместителя главы региона Алексея Господарева. Потенциальные участники могут зарегистрировать свою заявку на крауд-платформе форума до 15 мая.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Сегодня, 23 апреля, в Ростове прошла региональная сессия по генерации идей в рамках форума-2025. По словам вице-губернатора, Дон традиционно выступает в числе первых регионов РФ по генерации инициатив. «Тысячи идей, которые рождаются на таких площадках, в дальнейшем кристаллизуются в качественные проекты, отвечающие задачам, которые обозначили президент России Владимир Путин и глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Это ставка на технологический суверенитет и развитие предпринимательства»,– привела пресс-служба слова Алексея Господарева.

Самые интересные идеи от региона представят врио губернатора Дона, а затем лучшие из них – главе государства в ходе очной части форума в июле 2025 года в Нижнем Новгороде.

Владимир Андреев

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