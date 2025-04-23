Двух детей доставили в больницу после ДТП на пешеходном переходе в Ижевске

Двух несовершеннолетних 2014 г.р. госпитализировали после дорожной аварии на ул. 10 лет Октября в Ижевске, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. ДТП произошло 23 апреля около 18:00. Подростков сбил 30-летний водитель Opel Astra. Несовершеннолетние переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

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В ГАИ отметили, что у водителя имелись признаки опьянения. Он отказался от медосвидетельствования. За это на шофера составили административный протокол (ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, до двух лет лишения водительских прав). Кроме того, оформлены материалы по факту дорожной аварии. Автомобиль поместили на спецстоянку. Устанавливаются обстоятельства ДТП.