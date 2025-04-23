Свыше 230 тысяч нарушений правил парковки насчитали в Петербурге за три месяца

Петербургские водители за I квартал 2025 года допустили более 230 тыс. случаев парковки в зоне действия запрещающих знаков. На штрафстоянки за три месяца отправили более 23 тыс. транспортных средств, сообщили в городском комитете по транспорту.

От местных жителей комтранс получил 1392 жалобы на нарушения. С начала года 245 тыс. водителей не оплатили парковочные места. Закрытые номера были выявлены в 5152 случаях, без номеров на парковке стояли почти 5000 автомобилей. Свыше 450 машин были оставлены на местах для инвалидов без законных оснований.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что от эксплуатации автостоянок в бюджет Петербурга перечислено более 24 млн рублей.

Татьяна Титаева